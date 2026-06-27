محافظ الفيوم يتابع آخر المستجدات بمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، آخر المستجدات بمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من البناء العشوائي وتحقيق التخطيط الحضاري السليم والتنمية العمرانية.

اجتماع محافظ الفيوم

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس مجدي ربيع رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس هدى عبد المنعم بعيزق نائب رئيس المركز الإقليمي، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والدكتور حسام سامي ممثل المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، المكتب المكلف بمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم، والدكتور محمد عبد الرحمن خبير الدراسات السكانية والخدمات، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، أوضح رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم، يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن، ومنها مدينة الفيوم، طبقاً للجدول الزمني المحدد بعد المتغيرات التي طرأت على منظومة العمران بها، والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ فى الاعتبار الكتل السكنية بنطاق التصالح لإدراجها ضمن منظومة العمران لمدينة الفيوم.

وأضاف، أن الخطوة الحالية من مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم، تهدف إلى تحليل الوضع الراهن للدراسات السكانية، والإسكان، والعمران، والاقتصاد، والخدمات والدراسات التحليلية، وتحديد نقاط القوة والضعف، للخروج بنتائج الاحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2035، ومن ثم الخروج بالمشروعات ذات الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة.

فيما استعرض، ممثل المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، المراحل التنفيذية للمشروع، والتي تشمل 3 مراحل، أولها جمع البيانات ومراجعة المخطط السابق لمدينة الفيوم، فيما تشمل المرحلة الثانية تحليل الوضع الراهن وتحديد أهداف ومنهجية المخطط الاستراتيجي، وعدد السكان، والخدمات الحالية، واستخدامات الأراضي، وشبكات المرافق، والأنشطة الاقتصادية والبيئية، والتحليل العام لهذه البيانات، تمهيداً لوضع الرؤية التنموية خلال المرحلة الثالثة للمشروع.

وأضاف، أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم، يأتى ضمن دراسة السياسة الوطنية الحضرية، والتى تهدف لجعل الفيوم مركزاً إقليمياً رئيسياً بوظائف متعددة واقتصاد متنوع مستدام، مع الأخذ فى الاعتبار دراسات مناطق الدراسات، والامتدادات العمرانية، وميزات المواقع، للوصول إلى مناطق متجانسة في الخصائص.

أشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة أن يراعي مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينةالفيوم، الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للمدينة، وولايات الأراضي، مؤكداً ضرورة تحديد نسبة للخدمات في الأراضى التي ستقع ضمن الحيز العمراني بالمخطط الاستراتيجي المحدث، والذي يهدف إلى وضع رؤية عمرانية متكاملة تراعي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق والبنية التحتية، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد المتاحة، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية منظمة وآمنة.