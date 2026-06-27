للحد من الطفوحات.. استمرار أعمال الصيانة لرفع كفاءة محطة الصرف في بشتيل

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم السيت؛ أعمال الصيانة والإصلاح الجارية التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتغيير المحابس ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي بقرية بشتيل بمركز اوسيم للحد من مشكلة طفوحات الصرف الصحي؛ وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة؛ بتكثيف الأعمال الجارية داخل المحطة وسرعة الانتهاء منها وعودة مياه الشرب إلى جميع المناطق المنقطعة عنها في أسرع وقت ممكن.

كما راجع الشهابي؛الدراسات والتصميمات الهندسية لمشروع الصرف الصحي الجديد بقرية بشتيل مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الدراسات والتصميمات الهندسية للمشروع للقضاء علي مشكلة طفوحات الصرف الصحي بقرية بشتيل.

وأختتم نائب المحافظ؛ جولته الميدانية بتفقد النائب شوارع منصور غنام ومتفرعاته والرحمة الأسلامية وخالد برعي

للوقوف علي مشكلة طفوحات الصرف الصحي وحلها جذريا.

رافق نائب المحافظ

خلال الجولة، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم والمهندس اسلام فتوح مهندس تخطيط مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي ومسؤولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة.