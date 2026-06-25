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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس غرفة الجيزة يرفع مذكرة بمطالب تجار المواد الغذائية لوزير التموين وسط توافق واسع

الغرفه التجاريه بالجيزه
الغرفه التجاريه بالجيزه
أ ش أ

تقدّم أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، بمذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تضمنت المطالب والمقترحات الكاملة لقطاع تجار المواد الغذائية وبدالي التموين، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الترتيبات التنفيذية الخاصة بالتحول إلى منظومة الدعم النقدي ومتابعة آليات تنفيذ المشروع القومى "كاري اون".

وجاءت المذكرة بعد مناقشات موسعة شهدها الاجتماع الأخير الذي عقدته الغرفة التجارية بالجيزة مع ممثلي القطاع، وانتهت إلى التوافق على عدد من المطالب الأساسية التي تمثل أولويات التجار خلال المرحلة المقبلة، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة تداول السلع.

وشهد الاجتماع حضور هشام أمين الدجوي رئيس الشعبة النوعية للبقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إلى جانب رؤساء الغرف التجارية بمحافظتي الغربية والفيوم، وممثلي مشروع «جمعيتي» والنقابة العامة لبدالي التموين، فضلاً عن قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وناقش وزير التموين بشكل تفصيلي البنود الواردة بالمذكرة المقدمة من غرفة الجيزة، حيث حظيت غالبية المطالب المطروحة بتفهم ودعم من جانب الوزارة، انطلاقاً من الحرص على تحقيق التوازن بين تطوير المنظومة التموينية والحفاظ على مصالح التجار والمواطنين وضمان استقرار الأسواق.

وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بالإلغاء النهائي للمحاضر التموينية القائمة، أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا الملف يتجاوز الاختصاص المباشر للوزارة، مؤكداً عزمه التنسيق مع المستشار النائب العام لدراسة الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة به وبحث آليات التعامل معه بما يحقق التيسير على مجتمع الأعمال.

كما أكد الوزير أن التحول المرتقب من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي سيسهم في إنهاء أزمة المحاضر والمخالفات التموينية مستقبلاً بصورة جذرية، نظراً لاعتماد المنظومة الجديدة على آليات السوق الحرة في تداول السلع بعيداً عن نظام الحصص الإلزامية والجرد التقليدي، بما يقلص مسببات تلك المخالفات ويمنح التجار مساحة أكبر من المرونة في إدارة أعمالهم.

من جانبه.. أكد هشام أمين الدجوي رئيس الشعبة النوعية للبقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن التفاعل الإيجابي الذي أبدته وزارة التموين مع المطالب التي تقدمت بها الغرفة يعكس وجود إرادة حقيقية لبناء شراكة متوازنة مع القطاع التجاري، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة تضمن نجاح المنظومة الجديدة وتحافظ على كفاءة شبكات التوزيع وخدمة المواطنين.

وأضاف الدجوي أن إقرار هوامش ربح عادلة تتناسب مع التكاليف التشغيلية، ومنح التجار مرونة أكبر في تنويع الأصناف والسلع المطروحة، يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح مشروع «كاري أون» وتعزيز قدرة المنافذ التموينية على تلبية احتياجات المستهلكين بكفاءة واستدامة.

وأوضح رئيس الشعبة النوعية للبقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن المذكرة المقدمة من غرفة الجيزة تضمنت أربعة مطالب رئيسية تتمثل في الإلغاء النهائي للمحاضر التموينية فور تطبيق المنظومة الجديدة، وإقرار هامش ربح عادل يغطي الأعباء التشغيلية وتكاليف العمالة، واعتماد آلية مرنة تتيح تنويع الأصناف والسلع المطروحة دون التقيد بقوائم موحدة، إلى جانب ضمان حصة ونقاط تأمينية عادلة للتجار باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة مشروع "كاري أون".

وفي ختام الاجتماع، أعرب الشاهد عن تقديره للاستجابة السريعة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية للمطالب التي تقدمت بها غرفة الجيزة، مؤكداً أن الحوار المستمر بين الدولة وممثلي القطاع الخاص يمثل الضمانة الحقيقية لنجاح أي منظومة جديدة وتحقيق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المواطنين.

وشدد رئيس غرفة الجيزة على استمرار الغرفة في القيام بدورها الداعم لمنتسبيها، وتقديم مختلف أوجه المساندة الفنية والتنظيمية اللازمة لمواكبة التطورات المرتقبة، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق ورفع كفاءة منظومة تداول السلع خلال المرحلة المقبلة.

الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وزير التموين المطالب المواد الغذائية

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