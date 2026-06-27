16 طلب وشكوى..نائب محافظ الفيوم يعقد لقاءً لخدمة المواطنين بقرية العزب

عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية بقرية العزب التابعة لمركز الفيوم، وذلك للاستماع إلى مطالب المواطنين وشكاواهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها،و تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم.

لقاء مع المواطنين

حضر اللقاء؛ محمد أبو القاسم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لشئون القرى، والأستاذة رشا يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ إسلام عبد التواب منسق مشروعات "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، ومسئول إدارة "مشروعك"، ومسئول فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

خلال اللقاء؛ استمع نائب المحافظ إلى 16 طلباً وشكوى تقدم بها أهالي القرية والقرى المجاورة، تضمنت مطالب بتوفير فرص عمل، وتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات صغيرة، إلى جانب توفير العلاج والكشف الطبي لعدد من الحالات المرضية والإنسانية، فضلاً عن مساعدة إحدى السيدات من خلال الجمعيات الأهلية لتوفير العلاج لنجلها المصاب بمرض ضمور العضلات، ومساعدة أحد الحالات في الحصول على معاش "تكافل وكرامة".

ووجه نائب المحافظ، الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة الطلبات والعمل على تلبيتها وحل المشكلات المطروحة، كما كلف رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بفحص إحدى الشكاوى المتعلقة بوجود تعدٍ على أرض تابعة للأوقاف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعدي بالتنسيق مع الجهات المختصة حفاظاً على أراضي الدولة.

كما وجه نائب المحافظ، منسق مشروعات "حياة كريمة" بالديوان العام، بدراسة مطلب أهالي منطقة الحادقة بشأن إنشاء مدرستين إعداديتين، إحداهما للبنين والأخرى للبنات، ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". كما وجه مدير مديرية الشباب والرياضة بمراجعة موقف قطعة أرض مخصصة لمركز شباب بالقرية، والتأكد من عدم وجود أي تعديات عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حال ثبوت ذلك.