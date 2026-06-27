برلماني: تجربة "Fan Zone" تؤكد قدرة المتحدة على تنظيم الفعاليات الكبرى بروح مصرية خالصة

قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن ما قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال تنظيم منطقة المشجعين لمتابعة مباريات كأس العالم "fan zone" يمثل نموذجًا جديدًا في إدارة الفعاليات الجماهيرية الكبرى، عبر استثمار الأحداث العالمية في تقديم تجربة ترفيهية محلية بمعايير دولية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس امتلاك الشركة رؤية متكاملة تتجاوز تنظيم الحدث إلى صناعة تجربة وطنية وثقافية وترفيهية متكاملة، وهو ما يبرهن على امتلاكها خبرات تؤهلها لإدارة أكبر الفعاليات الجماهيرية، من خلال تقديم نموذج مصري قادر على منافسة التجارب العالمية مع الحفاظ على الشخصية المصرية في كل تفاصيله.

الفان زون قدم نموذجًا ذكيًا لتوظيف أدوات القوة الناعمة المصرية



وأضاف أن نجاح "الفان زون" يعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة التجمعات الجماهيرية الضخمة بكفاءة واحترافية، مستفيدة من الطفرة التي شهدتها الدولة في البنية التحتية وشبكات النقل والخدمات، بما يقدم صورة حضارية عن مصر وقدرتها على استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى وفق أعلى معايير التنظيم والأمان، مشيرًا إلى أن المزج بين الإعلام والفن والرياضة داخل "الفان زون" يقدم نموذجًا ذكيًا لتوظيف أدوات القوة الناعمة المصرية، وترسيخ الهوية الوطنية بصورة عصرية وبروح مصرية خالصة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القيمة الحقيقية لهذه التجربة لا تقتصر على متابعة مباريات كرة القدم، وإنما تكمن في قدرتها على صناعة حالة وطنية وخلق مساحة جامعة تلتقي فيها الأسر والشباب ومختلف فئات المجتمع على اختلاف أعمارهم، بما يعزز التلاحم المجتمعي ويجسد النسيج الوطني في مشهد يعكس روح الانتماء، ويعيد بناء جسور الثقة والتواصل بين المواطن والمؤسسات الوطنية.



وأشار "موسى" إلى أن الشركة المتحدة نجحت في تقديم نموذج متطور لاستثمار الفعاليات العالمية في تعزيز الوعي والانتماء، بما يؤكد أن الأحداث الرياضية الكبرى يمكن أن تتحول إلى منصة للتواصل الثقافي والاجتماعي وألا تكون مجرد مناسبة رياضية عابرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات ترسخ مكانة مصر كدولة قادرة على تقديم تجارب جماهيرية تضاهي كبرى التجارب العالمية، مع الحفاظ على طابعها الثقافي وهويتها الوطنية.