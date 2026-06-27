برلماني: الجمهورية الجديدة تجسد حلم التنمية الشاملة بعد ثورة 30 يونيو

أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو 2013 مثلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث أعادت تصحيح مسار الوطن ووضعت أسس بناء الجمهورية الجديدة التي نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مختلف المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت منذ عام 2014 خطة طموحة لبناء دولة عصرية حديثة، ارتكزت على تطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة قومية من الطرق والمحاور والكباري، إلى جانب التوسع في المشروعات القومية الكبرى والمدن الجديدة، بما أسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح إلى أن قطاع الزراعة كان من أبرز القطاعات التي شهدت طفرة كبيرة في إطار الجمهورية الجديدة، من خلال مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم المزارعين وتحديث نظم الري وترشيد استخدام الموارد المائية.

الجمهورية الجديدة نموذج حقيقي للدولة القادرة على مواجهة التحديات

وأوضح أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية واعية ورؤية تنموية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة أصبحت نموذجا حقيقيا للدولة القادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للإنجاز والبناء، بما يعزز مكانة مصر إقليميا ودوليا ويحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.