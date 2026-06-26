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برلماني: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

النائب محمد البديوي
النائب محمد البديوي
محمد الشعراوي

أكد النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو جاءت تعبيرًا صادقًا عن وعي الشعب المصري وإرادته الحرة، ورفضه القاطع لمحاولات النيل من هوية الدولة الوطنية أو المساس بمؤسساتها، حيث استطاع المصريون، بوحدتهم وإصرارهم، استعادة الوطن وإنقاذه من مخاطر الفوضى والتطرف، لتبدأ مصر مرحلة جديدة استعادت خلالها توازنها، ورسخت دعائم الدولة الوطنية الحديثة على أسس راسخة من القوة والاستقرار والثقة في المستقبل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نتائج ثورة 30 يونيو لم تقتصر على استعادة الاستقرار السياسي والأمني فحسب، بل فتحت آفاقًا واسعة أمام مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وشهدت البلاد منذ ذلك الحين إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات، إلى جانب تطوير غير مسبوق للبنية التحتية، وإنشاء مدن جديدة، وتحديث شبكات الطرق والنقل والطاقة، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.


إنجازات غير مسبوقة 

وأشار النائب محمد البديوي إلى أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة يؤكد أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، ووضع المواطن المصري في مقدمة أولويات الدولة.

وأكد أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل محفورة في وجدان المصريين؛ باعتبارها يومًا استعاد فيه الوطن إرادته، داعيًا الله- عز وجل- أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.


التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتقدم النائب بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، التي ستظل واحدة من أبرز المحطات الوطنية الفارقة في تاريخ مصر الحديث.

محمد البديوي مجلس الشيوخ ثورة 30 يونيو النائب محمد البديوي

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