ألفريد رياشي: الاتفاق اللبناني الإسرائيلي أحبط تحركات حزب الله

قال الدكتور الفرد رياشي، الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية، إن الهدف الثاني من الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تمثل في المساهمة إلى حد كبير في فصل المسارين اللبناني والإيراني، وإن لم يكن ذلك بصورة كاملة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الفصل ارتبط بتنازل في نقطة أساسية تمثلت في وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، وهو ما أسهم في إعادة ترتيب أولويات المشهد اللبناني.

وأشار رياشي إلى أن الهدف الثالث للاتفاق تمثل في إجهاض التحركات الاحتجاجية التي كان حزب الله يستعد لتنفيذها في الشارع، مؤكدًا أن هذه التحركات لم تتم، وهو ما انعكس -بحسب تقديره- على استقرار الأوضاع الداخلية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الاتفاق ساهم في تهدئة المشهد السياسي والأمني داخل لبنان.