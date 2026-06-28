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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يوجه بإزالة 37 حالة تعدٍّ ومخالفات بناء على أراض زراعية

مخالفات البناء
مخالفات البناء
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بدء حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك في أولى أيام انطلاقها، موجهًا بضرورة استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية 


وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة، من إزالة 37 حالة تعدٍّ، شملت مخالفات البناء، والتعدي على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الحالات التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

التعامل بحسم


وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على سرعة التدخل الفوري وإزالة المخالفات في المهد.

ردع مخالفين 

وأشار المحافظ إلى أن ملف إزالة التعديات يحظى بأولوية قصوى في المتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية والأجهزة الأمنية لتحقيق المستهدف من حملات الإزالة، مشددًا على عدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى بعد إزالتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات مرورية تعديات ومخالفات البناء

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