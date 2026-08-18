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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس عاطل سرق حقيبة بها مبلغ مالي من قائد أتوبيس نقل عام

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامة بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى من قائد أتوبيس نقل عام بأسلوب المغافلة بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة 

 

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة بها مبلغ مالى من قائد أتوبيس نقل عام بأسلوب المغافلة بالقاهرة ولاذ بالفرار .
 

وبالفحص تم تحديد قائد الأتوبيس المشار إليه (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 6 يوليو الجارى وحال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب إكتشف إختفاء حقيبة بها عدد من التذاكر الورقية ، ونفى سرقة أية مبالغ مالية منه.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاعتقاده بوجود مبلغ مالى بداخلها، وقيامه بالتخلص منها عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس عاطل سرقة

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