حبس شخص بتهمة التعدي على آخر من ذوى الهمم بالضرب في منشأة القناطر بالجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص بالتعدى على أخر"من ذوى الهمم" بالضرب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شخص"من ذوى الهمم" بالضرب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر من (أحد الأشخاص ونجله "من ذوى الهمم" مصاب بسحجات وكدمات متفرقة – مقيمان بدائرة المركز) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته حال تواجدهما بأحد الشوارع بمحل سكنهم.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لخلاف نشب بينهما لقيام المجنى عليه بمعاكسة زوجة شقيقه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

