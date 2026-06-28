محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.45%

اعتمد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 73.45% على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور خالد قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والأستاذ محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم.

أشار محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بلغ 73 ألفاً و990 طالباً وطالبةً، حضر منهم 72 ألفاً و744 طالباً وطالبة، ونجح منهم 53 ألفاً و431 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 73,45 %، فيما حصل 10 طلاب على الدرجات النهائية.

وأضاف، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بلغ 246 طالباً وطالبة نجح منهم 217 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 76,5%، وفي التربية الخاصة تقدم 45 طالباً وطالبة نجح منهم 44 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 97,8%.

وكشف المحافظ، أن إدارة غرب الفيوم التعليمية جاءت في مقدمة الإدارات التعليمية في الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 82,13%، تليها إدارة شرق الفيوم التعليمية بنسبة نجاح 81,56%، وإدارة أبشواى التعليمية بنسبة نجاح 72,16%، ثم إدارة سنورس بنسبة نجاح 72,04%، وإدارة يوسف الصديق التعليمية بنسبة نجاح 71.50%، وإدارة إطسا التعليمية بنسبة نجاح 69,08%، ثم إدارة طامية التعليمية بنسبة النجاح 66,44%.

قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلاب والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولى التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تسهم فى بناء مصر المستقبل، معرباً عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

فيما أعرب مدير مديرية التربية والتعليم، عن شكره للدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، مشيراً أن التظلمات ستبدأ من الأسبوع القادم ولمدة أسبوعين بجميع الإدارات التعليمية، كما استعرض مدير المديرية جهود تعليم الفيوم خلال العام الدراسي 2025/2026.