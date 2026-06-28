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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"سلامة الغذاء" : تصدير 216 ألف طن مواد غذائية وأمريكا في مقدمة الدول المستوردة

الهيئة القومية لسلامة الغذاء
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
أ ش أ

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4500 رسالة غذائية بإجمالي 216 ألف طن، صادرة عن 1484 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، احتوت على ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة .

وأوضحت الهيئة ، في تقريرها الأسبوعي الـ 23 لعام 202، عن الفترة من 20 إلى 26 يونيو الحالي ، أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 40 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 53 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 23 ألف طن، تلاها العنب بنحو 14 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 42 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 45 ألف طن، حيث تصدر البصل قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 12 ألف طن، تلتها البطاطس بإجمالي 7 آلاف طن، ثم البطاطا بإجمالي 6 آلاف طن.

وأضافت أن أمريكا تصدرت قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، ليبيا، السودان والإمارات من بين إجمالي 191 دولة مستوردة، موضحة أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1185 رسالة، يليه ميناء دمياط بـإجمالي 768 رسالة، ثم ميناء العاشر من رمضان بإجمالي 470 رسالة.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2002 رسالة، بإجمالي كمية تُقدر بــ 275 ألف طن، مستوردة من قبل 868 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من إندونيسيا، روسيا، أورجواي وأمريكا من بين إجمالي 85 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ولفتت إلى أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 675 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بإجمالي 350 رسالة، ثم ميناء دمياط بـإجمالي 232 رسالة.


 

ميناء الإسكندرية المركز الأول الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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