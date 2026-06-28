مصر الأبرز.. تراكم البطاقات يحرم 3 منتخبات من نجوم سوبر بدور الـ 32

ينطلق دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، خلال ساعات بعد انتهاء دور المجموعات.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا، مقسمة على 12 مجموعة على أن ضمن كل مجموعة 4 فرق.

وتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة مع تأهل أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث.

وشهد هذا الدور تأهل منتخب مصر للمرة الأولى عبر تاريخه وتخطي دور المجموعات.

غياب 3 لاعبين

وقبل انطلاق الدور المقبل، فإن تراكم البطاقات يحرم 3 منتخبات من نجوم سوبر بدور الـ 32.

ويغيب مهند لاشين عن منتخب مصر بعد حصوله على إنذارين

فيما يفتقد منتخب جنوب أفريقيا خدمات سيمبا زواني أمام كندا

وأخيرًا يغيب عن منتخب باراجواي مباراة دور الـ32 لاعب الوسط أندريس كوباس بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.