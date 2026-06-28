أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن إنهاء الحرب في لبنان وسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، جزء مهم من البند الأول لمذكرة تفاهم إسلام آباد.

وقال قاليباف لـ بري، خلال اللقاء الذي جمع بينهما: هدفنا الجاد هو وضع حد للحرب في لبنان وعودة النازحين وإنهاء الاحتلال وخروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية.

وأضاف قاليباف لـ بري: في محادثات سويسرا تقرر تشكيل وحدة لضبط النزاع تضم إيران وأمريكا ولبنان.

فيما أكد قاليباف وبري، على ضرورة عقد اجتماع وحدة ضبط النزاع في أسرع وقت ممكن لضبط الحرب في لبنان وإنهائها.

وبدوره ، صرح بري: مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني غير أن العدو الإسرائيلي يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان.

وختم بري قائلا : تفاهم واشنطن بين لبنان وإسرائيل هو مؤامرة وفتنة.