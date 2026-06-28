بوتين: أمن روسيا أولوية ولن نسمح بتهديد حدودنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أمن روسيا سيظل على رأس أولويات الدولة، مشدداً على أن موسكو لن تسمح بأي تهديد يستهدف حدودها أو سيادتها.

وأوضح أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تواصل تنفيذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الدفاعات وحماية الأراضي الروسية، في ظل استمرار التوترات العسكرية مع أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف مناطق داخل روسيا، تتطلب رفع مستوى الجاهزية واتخاذ خطوات إضافية لضمان أمن المواطنين والبنية التحتية الحيوية.

كما أكد أن بلاده تمتلك الإمكانات العسكرية الكافية للتعامل مع أي تصعيد، وأنها ستواصل الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية بكل الوسائل المتاحة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الصراع الروسي الأوكراني تصعيداً ميدانياً متواصلاً مع تبادل الهجمات بين الجانبين، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة واستمرار تداعياتها الأمنية والسياسية على المنطقة وأوروبا



