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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الصين تكتسح أمريكا وتنتزع لقب أسرع حاسوب عملاق في العالم

أسرع حاسوب
أسرع حاسوب
احمد الشريف

أطاح قطاع الحوسبة الفائقة في الصين بالصدارة الأمريكية التقليدية محققاً إنجازاً تاريخياً زلزل موازين القوى التكنولوجية عالمياً؛ وأزاح تصنيف منصة "TOP500" العالمية لعام 2026 الستار رسمياً عن تربع الحاسوب العملاق الصيني الجديد "لاين شاين" (LineShine) على عرش المرتبة الأولى كأقوى وأسرع نظام حاسوبي على وجه الأرض، متفوقاً على المتصدر الأمريكي السابق "إل كابيتان" (El Capitan)، ليعيد بكين إلى قمة الحوسبة الفائقة لأول مرة منذ عام 2017 عبر الاعتماد الكامل على عتاد وسوفت وير محلي الصنع بالكامل.

تفكيك القدرات الخارقة لحاسوب "LineShine" 

تستهدف المعمارية الهندسية للحاسوب الصيني الجديد، المستقر بالمركز الوطني للحوسبة الفائقة في مدينة "شنتشن"، إثبات قدرة بكين على تجاوز الحظر التجاري الأمريكي المفروض على رقاقات الذكاء الاصطناعي

وتمنح البيانات التشغيلية المحدثة لعام 2026 النظام صلاحية معالجة البيانات والعمليات المعقدة بسرعة فائقة بلغت 2.198 إكسا فلوب (أي ما يعادل نحو 2.2 كوادريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة)، محققاً قفزة أدائية وتوافقية استقرارية كاملة بنسبة بلغت 100%، ومتفوقاً على الوصيف الأمريكي بنسبة تتجاوز الـ 20%.

أتمتة خطوط التبريد الصامتة واعتماد الهيكل الخالص  

تمنح الصين عتاد حاسوبها النخائبي أفضلية تقنية مذهلة عبر الاعتماد على منصة "لينغ كون" (LingKun) المبنية بالكامل على وحدات المعالجة المركزية (CPU) التقليدية بدلاً من كروت معالجة الرسومات (GPU) التي تحتكرها الشركات الغربية.

وحرص مصممو الأكواد ببكين على تهيئة بروتوكولات حوسبة معاصرة تتولى أتمتة إدارة تدفق الطاقة وتوزيع الأحمال البرمجية في أجزاء من الثانية، مما يحمي اللوحة الأم للوحدات المضيفة والمعالجات من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون شبكات الفحص الحراري صامتاً أثناء معالجة خوارزميات المناخ والبيولوجيا وأبحاث الفضاء المعقدة.

انفراجة استشرافية ممتازة يتابعها  

تفتح هذه القفزة التكنولوجية الكبرى آفاقاً تسويقية واستثمارية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء تكنولوجيا المعلومات وسوق الحواسب في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن النجاح الصيني في كسر الهيمنة الأمريكية يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً يلهم فئات الشباب المستقلين، والمطورين، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر حول إمكانية الاعتماد على حلول بديلة ومفتوحة المصدر لإدارة مشاريعهم الرقمية المعاصرة بالأسواق المحلية، وبناء بيئات تكنولوجية مستقرة تماماً وبدون أي تعقيد واجهي.

يبرهن انتزاع الصين لعرش الحوسبة الفائقة لعام 2026 على أن حسم الريادة في فضاء الاقتصاد الافتراضي غادر فخخ الاعتماد على المكونات الاحتكارية الجافة ليرتكز في عمق صيانة واستقلال سلاسل التوريد وتسهيل الوظائف البشرية والعلمية المستدامة. 

ومع دخول العصر الجديد لمعالجات الإكسا سكيل، يثبت قطاع الاتصالات أن التكامل التام بين الشفرات المحلية ومتانة العتاد الفيزيائي هو خط الدفاع الأول لحفظ السيادة التكنولوجية للمؤسسات والدول عالمياً ومحلياً.

أسرع حاسوب الذكاء الاصطناعي رقاقات الذكاء الاصطناعي

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