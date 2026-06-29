برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة الوحدات البحرية تعزز الأمن القومي وتدعم الاقتصاد

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الاحتياجات الوطنية تمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية متطورة، قادرة على تلبية متطلبات التنمية وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية في الصناعات الحيوية.

وأضاف جبيلي، أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير الصناعات البحرية من خلال تحديث الترسانات البحرية ونقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات، بما يساهم في تعزيز القدرة على تصنيع الوحدات البحرية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن توطين صناعة الوحدات البحرية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الفنية والهندسية، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وفتح آفاق أوسع للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

تدريب الكوادر البشرية ونقل أحدث التقنيات بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأمن القومي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات والخدمات البحرية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات البحثية لتطوير هذه الصناعة، والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية ونقل أحدث التقنيات، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحرية التي تمتلكها مصر.