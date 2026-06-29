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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كندة علوش تكشف كواليس خلافها مع أسماء جلال في العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2

كنده علوش
كنده علوش

تصدرت الفنانة كندة علوش، مؤشر محرك البحث جوجل في الساعات الماضية بعد حلقتها في الموسم الثاني من برنامج ON THE ROAD، مع الاعلامي بلال العربي والمذاع عبر شاشة قناة روتانا سينما روتانا موسيقي وLBC، والذي تحدث خلاله لأول مرة علي كواليس حياتها الفنية والشخصية كأم وكيفية تحقيق معادلة التوزان للنجاح في حياتها.

كما أوضحت كندة علوش خلال حلقتها مع الاعلامي بلال العربي في برنامج ontheroad، لاول مرة حقيقة خلافها مع الفنانة أسماء جلال، خلال فعاليات العرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2، وكواليس غيرتها علي زوجها الفنان عمرو يوسف، لافتة إلي أن ما حدث منها كان رد فعل عفوي علي طلب المصورين لالتقاط صور احترافية، قائلة :" أنا مسحبتش عمرو مثل ما قالوا لأنه كان واقف مع كل كاست الفيلم في حفل الافتتاح وسملت علي أسماء بالأحضان، وفجأة المصورين طلبوا منّا التحرك، والله في قمة العفوية مسكت عمرو واتحركنا".


وردا على سؤال الاعلامي بلال العربي بأنها أثارت الجدل علي الريد كاربت مع أسماء جلال، أوضحت كندة علوش في برنامج ontheroad ، أنها كانت تتعامل بعفوية، مشددة علي أنه من الطبيعي عندما تقدم أسماء جلال فيلم رومانسي مع زوجها عمرو يوسف أن يكون بينهما مشاعر رومانسية ومشاهد جيدة للجمهور، مشددة علي أنها تحب أن يشارك زوجها عمرو يوسف في بطولة أعماله الفنية نجمة شاطرة وجميلة، قائلة : "أسماء جلال بالنسبالي فنانة قمر، ومُزة مثل ما يقول المصريين".

يذكر أن برنامج On The Road  يتميز البرنامج بتجربته المميزة والجديدة لاجراء اللقاءات الفنية داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها ضيف الحلقة فى حالة ود وأقرب لحديث الأصدقاء، وتصدر الموسم الثاني من البرنامج مؤشر محرك البحث جوجل ومتصات التواصل الاجتماعي حيث تفاعل الجمهور مع ضيوف حلقات الموسم الجديد من بينهم هند صبري، ظافر العابدين، ياسمينا العبد، ميرنا جميل، حيث يكشف البرنامج عن اسرار وكواليس وجوانب خفية لأول مرة.

الفنانة كندة علوش كندة علوش On The Road

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