فى عيد ميلادها.. قصة نجومية فريدة فهمي بفرقة رضا واعتزالها بقمة شهرتها

تحتفل اليوم الفنانة القديرة فريدة فهمي بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أهم نجمات فرقة رضا للفنون الشعبية.

التحقت فريدة فهمي بمعهد الباليه في سن مبكرة، حيث أظهرت موهبة استثنائية في الرقص ، وانطلقت شهرتها من خلال فرقة رضا للفنون الشعبية، التي أسسها الفنان محمود رضا وشقيقه علي رضا عام 1959، وكانت فريدة إحدى الركائز الأساسية للفرقة.

وأدت فريدة فهمي، أدوار البطولة في عدة أفلام استعراضية شهيرة، منها "غرام في الكرنك"، "حرامي الورقة"، و"إجازة نصف السنة"، حيث شكلت ثنائياً فنياً رائعاً مع الفنان محمود رضا، حتى ظن البعض أنهما متزوجان، رغم أن الحقيقة أن فريدة كانت زوجة المخرج علي رضا، شقيق محمود.

غياب فريدة فهمي

غياب فريدة فهمي عن الساحة الفنية لم يكن مفاجئًا للكثيرين من المقربين منها. فقررت التفرغ لحياتها الخاصة وأعمالها البحثية، حيث حصلت على درجة الماجستير في تصميم الرقصات، وألقت محاضرات في عدد من الجامعات داخل مصر وخارجها.

اعتزال فريدة فهمى

اعتزلت فريدة فهمى فى سن الأربعين وسافرت ودرست وحاضرت وأعدت رسالة الماجيستير فى أكبر جامعات العالم، كان موضوع رسالتها عن محمود رضا، الذى قالت عنه إنه خلق لغة حركية جديدة ، لغة مستمدة من تراث وحضارة مصر وأهلها ومن الفن المصرى الذى أراد أن يصل للعالم، وبالفعل قرأ العالم عن محمود رضا ووضعت الدراسة باسمه فى أكبر جامعات أمريكا حتى يعرف العالم ما فعله وماذا قدم بتجربته الفريدة للفن المصرى والعالمى.

آخر مساهمات فريدة فهمي في السينما كان عبر فيلم «أسياد وعبيد» عام 1978.