يعزز قيم التعاون والشجاعة.. عرض "ملوك والملك سمكموك" بمهرجان مسرح الطفل

استضاف قصر ثقافة القناطر الخيرية العرض المسرحي "ملوك والملك سمكموك"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل، "دورة الفنانة صفاء أبو السعود"، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة، والرئيس الشرفي للمهرجان الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

العرض تأليف سامح الرازقي وإخراج فريدة المصري، وشهد حضور لجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور مصطفى التهامي، الفنانة إيناس نور، المخرج والناقد محمد عبد الوارث، والفنان والمخرج هشام علي، ومصمم الاستعراضات محمد ميزو.

كما حضر الشاعر والباحث د. مسعود شومان، الفنان عمرو حمزة، مدير نوادي مسرح الطفل ومدير المهرجان، رضوى القصبجي مدير إدارة مسرح وفنون الطفل، وجيهان شعبان مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

وتدور أحداث العرض حول الطفلة "ملوك"، التي تخوض رحلة خيالية إلى مملكة البحر بعد أن تغفو على الشاطئ، وخلال الرحلة تساعد الملك "سمكموك" والملكة "سمكموكة" لمواجهة الشرير "سمكمك"، وأعوانه الذين يسعون للسيطرة على المملكة.

وأشارت المخرجة فريدة المصري، أن العرض يسعى إلى غرس القيم والمعاني الإنسانية من خلال رحلة تأخذ الأطفال إلى أعماق البحر لاكتشاف أن الحكمة ليست حكرا على الملوك، وأن الإنسان بالتعاون والشجاعة يصبح قادرا على تجاوز أصعب التحديات.

من ناحيته، أوضح المؤلف سامح الرازقي أن العرض يقدم حكاية تحمل مجموعة من القيم الإنسانية التي تسهم في تنمية وعي الطفل، ويتضح ذلك من خلال الأحداث التي تدور حول الطفلة "ملوك" التي تخوض رحلة مليئة بالمواقف والتحديات، وتنجح بمساعدة الأسماك الصغيرة في مواجهة الأشرار، معتمدة على التفكير السليم وحسن التصرف، مؤكدا أن العرض يوجه رسالة للأطفال بأن العقل والحكمة، والحب والتعاون، أسلحة حقيقية يمكن من خلالها مواجهة الشر والانتصار عليه.

وكشف عمر البدري، مصمم الاستعراضات، أنه استند إلى خلق عالم بحري نابض بالحياة، يمنح الأطفال تجربة بصرية ممتعة تثري أحداث العرض، وتصطحب الطفل في رحلة بين زرقة البحر وحكايات الأسماك، بما يفتح أمامه مساحة واسعة للدهشة والاكتشاف، ويحفز خياله على التفاعل مع الأحداث.

وأشار مهندس الديكور محمد غانم أنه حرص على تقديم هوية بصرية تدعم الحكاية وتعزز متعة المشاهدة لدى الأطفال وتخلق حالة من الدهشة البصرية التي تجذب الطفل منذ اللحظة الأولى، من خلال استحضار روح البحر وأجوائه، دون الاعتماد على النقل الحرفي لتفاصيله.

فريق عمل المسرحية:

"ملوك والملك سمكموك" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، تمثيل: ريم أدهم، ممدوح إبراهيم، ربا زكي، زياد أدهم، أدهم أحمد، مريم عبدالرحمن، ماسة أحمد، سيليا زكريا، ملك أحمد، دنيا عادل، ملك محفوظ، أحمد صلاح، جاسم خالد، جولي خالد، أحمد عصام، لوجين سيف، جانا سيف، حسين جميل، جنى سعيد، ريتاج سعيد، تالا النحاس، كرمة النحاس، لمى محمد، إيلاف محمد، ويوسف أحمد.



استعراضات عمر البدري، تصميم إضاءة إبراهيم الطنطاوي، ديكور محمد غانم، ألحان حسام حسني، ماكياج سلمى المنسوب، تنفيذ موسيقي ومساعد مخرج أحمد فهيم.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، وتتواصل فعالياته في السادسة مساء غد الاثنين مع العرض المسرحي "مصنع الشيكولاتة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار، تأليف الكاتب البريطاني روالد دال، وإخراج يوستينا هاني، فيما يقام حفل ختام المهرجان وإعلان النتائج مساء الثلاثاء 30 يونيو الجاري.