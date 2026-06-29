قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء عن وضع الكهرباء قبل وبعد "30 يونيو": من العجز للتوسع في الطاقة المتجددة
رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026
على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها
علاوات جديدة وحافز 750 جنيها.. تفاصيل زيادة أجور الموظفين بعد إحالتها للجان المختصة
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم.. صور
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي: ذكرى 30 يونيو لحظة فارقة في حماية الدولة
خرق فاضح للقانون الدولي.. قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس
عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 3 مقرات تابعة لحزب الله
قائد منتخب الرأس الأخضر يواجه اتهامات بالاعتداء على مترجمة برازيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يعزز قيم التعاون والشجاعة.. عرض "ملوك والملك سمكموك" بمهرجان مسرح الطفل

ملوك والملك سمكموك
ملوك والملك سمكموك
أحمد البهى

استضاف قصر ثقافة القناطر الخيرية العرض المسرحي "ملوك والملك سمكموك"، ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل، "دورة الفنانة صفاء أبو السعود"، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة، والرئيس الشرفي للمهرجان الكاتبة سماح أبو بكر عزت.

العرض تأليف سامح الرازقي وإخراج فريدة المصري، وشهد حضور لجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور مصطفى التهامي، الفنانة إيناس نور، المخرج والناقد محمد عبد الوارث، والفنان والمخرج هشام علي، ومصمم الاستعراضات محمد ميزو.

كما حضر الشاعر والباحث د. مسعود شومان، الفنان عمرو حمزة، مدير نوادي مسرح الطفل ومدير المهرجان، رضوى القصبجي مدير إدارة مسرح وفنون الطفل، وجيهان شعبان مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

وتدور أحداث العرض حول الطفلة "ملوك"، التي تخوض رحلة خيالية إلى مملكة البحر بعد أن تغفو على الشاطئ، وخلال الرحلة تساعد الملك "سمكموك" والملكة "سمكموكة" لمواجهة الشرير "سمكمك"، وأعوانه الذين يسعون للسيطرة على المملكة.

وأشارت المخرجة فريدة المصري، أن العرض يسعى إلى غرس القيم والمعاني الإنسانية من خلال رحلة تأخذ الأطفال إلى أعماق البحر لاكتشاف أن الحكمة ليست حكرا على الملوك، وأن الإنسان بالتعاون والشجاعة يصبح قادرا على تجاوز أصعب التحديات.

من ناحيته، أوضح المؤلف سامح الرازقي أن العرض يقدم حكاية تحمل مجموعة من القيم الإنسانية التي تسهم في تنمية وعي الطفل، ويتضح ذلك من خلال الأحداث التي تدور حول الطفلة "ملوك" التي تخوض رحلة مليئة بالمواقف والتحديات، وتنجح بمساعدة الأسماك الصغيرة في مواجهة الأشرار، معتمدة على التفكير السليم وحسن التصرف، مؤكدا أن العرض يوجه رسالة للأطفال بأن العقل والحكمة، والحب والتعاون، أسلحة حقيقية يمكن من خلالها مواجهة الشر والانتصار عليه.

وكشف عمر البدري، مصمم الاستعراضات، أنه استند إلى خلق عالم بحري نابض بالحياة، يمنح الأطفال تجربة بصرية ممتعة تثري أحداث العرض، وتصطحب الطفل في رحلة بين زرقة البحر وحكايات الأسماك، بما يفتح أمامه مساحة واسعة للدهشة والاكتشاف، ويحفز خياله على التفاعل مع الأحداث.

وأشار مهندس الديكور محمد غانم أنه حرص على تقديم  هوية بصرية تدعم الحكاية وتعزز متعة المشاهدة لدى الأطفال وتخلق حالة من الدهشة البصرية التي تجذب الطفل منذ اللحظة الأولى، من خلال استحضار روح البحر وأجوائه، دون الاعتماد على النقل الحرفي لتفاصيله.

فريق عمل المسرحية: 

"ملوك والملك سمكموك" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، تمثيل: ريم أدهم، ممدوح إبراهيم، ربا زكي، زياد أدهم، أدهم أحمد، مريم عبدالرحمن، ماسة أحمد، سيليا زكريا، ملك أحمد، دنيا عادل، ملك محفوظ، أحمد صلاح، جاسم خالد، جولي خالد، أحمد عصام، لوجين سيف، جانا سيف، حسين جميل، جنى سعيد، ريتاج سعيد، تالا النحاس، كرمة النحاس، لمى محمد، إيلاف محمد، ويوسف أحمد. 
 

استعراضات عمر البدري، تصميم إضاءة إبراهيم الطنطاوي، ديكور محمد غانم، ألحان حسام حسني، ماكياج سلمى المنسوب، تنفيذ موسيقي ومساعد مخرج أحمد فهيم.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة الطفل، وتتواصل فعالياته في السادسة مساء غد الاثنين مع العرض المسرحي "مصنع الشيكولاتة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار، تأليف الكاتب البريطاني روالد دال، وإخراج يوستينا هاني، فيما يقام حفل ختام المهرجان وإعلان النتائج مساء الثلاثاء 30 يونيو الجاري.

قصر ثقافة القناطر الخيرية ملوك والملك سمكموك المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل الفنانة صفاء أبو السعود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

ترشيحاتنا

قناة السويس

4 مليارات و700 مليون دولار.. أخبار سارة للمصريين بشأن قناة السويس

وليد هندي

خبير: الإفراط في نشر الصور على السوشيال ميديا يكشف عن هشاشة نفسية

صورة أرشيفية

السلطات الأفغانية: 38 قتيلا و163 مصابا جراء غارات جوية باكستانية شرق البلاد

بالصور

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد