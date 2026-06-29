قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الدين الإسلامي لا يتعارض مع الهوية الوطنية
أحد أعلام دولة التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد عطية حسب
الرعاية الصحية تنشر بحثين من مستشفيات الهيئة بـ بورسعيد في أكبر مؤتمر عالمي للجهاز الهضمي
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 223 لدعم أهالى غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
جيش الاحتلال يوسع انتشاره في وسط قطاع غزة بإزاحة الخط الأصفر
الصحة: اكتشاف نحو 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي
الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
تاريخ مواجهات البرازيل واليابان قبل مواجهة كأس العالم 2026
ياسر إبراهيم: أحلم بمواجهة الأرجنتين.. ولا أخشى ميسي
الأطباء تخاطب التعليم العالي لاعتماد خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية
تاريخ مواجهات المغرب ضد هولندا قبل موقعة دور الـ 32 بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم بالسامر.. عرض "البؤساء" ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

البؤساء
البؤساء
أحمد البهى

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم، العرض المسرحي "البؤساء"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

العرض لفرقة "ابدأ حلمك"، من تأليف فيكتور هوجو، وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه حول السجين الذي حاول الهروب  مرات عديدة للحصول على حريته، وتتعنت السلطة تجاهه إلى أن تقوم الثورة نحو الحرية والعدالة لتمنحه فرصة إظهار معدنه الجيد وقدرته على قيادة الثوار نحو الحرية.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان الدكتور طارق مهران، والدكتور وحيد السعدني، والمخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، وتقدم عروضه مجانا للجمهور على مسرحي السامر بالعجوزة وقصر ثقافة روض الفرج حتى 6 يوليو المقبل، وتعقب العروض ندوة نقدية يشارك فيها نخبة من النقاد والمتخصصين.

مسرح السامر البؤساء مسرحية البؤساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الشرطي الأمريكي

بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الثانوية الأزهرية

طلاب الثانوية الأزهرية في شمال سيناء يؤدون امتحان البلاغة

تهنئة

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

بالصور

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد