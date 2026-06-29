اليوم بالسامر.. عرض "البؤساء" ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم، العرض المسرحي "البؤساء"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، الذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

العرض لفرقة "ابدأ حلمك"، من تأليف فيكتور هوجو، وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه حول السجين الذي حاول الهروب مرات عديدة للحصول على حريته، وتتعنت السلطة تجاهه إلى أن تقوم الثورة نحو الحرية والعدالة لتمنحه فرصة إظهار معدنه الجيد وقدرته على قيادة الثوار نحو الحرية.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان الدكتور طارق مهران، والدكتور وحيد السعدني، والمخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، وتقدم عروضه مجانا للجمهور على مسرحي السامر بالعجوزة وقصر ثقافة روض الفرج حتى 6 يوليو المقبل، وتعقب العروض ندوة نقدية يشارك فيها نخبة من النقاد والمتخصصين.