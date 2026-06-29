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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تصريح بدفن رئيس مدينة طابا ضحية حادث الطريق.. والتحقيقات تواصل كشف ملابسات الواقعة

رئيس مدينة طابا
رئيس مدينة طابا
ايمن محمد

باشرت جهات التحقيق المختصة بمدينة نويبع إجراءاتها القانونية، وصرّحت بدفن جثمان وائل فؤاد حلمي عبدالعال، رئيس مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، الذي لقي مصرعه إثر حادث سير أليم وقع بالقرب من مدخل مدينة سانت كاترين، أثناء توجهه إلى مدينة طور سيناء لحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من مرافقيه، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى سانت كاترين لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما أُودع جثمان الفقيد بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.

ومن المقرر نقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية لدفنه، وسط حالة من الحزن بين القيادات التنفيذية والعاملين بمحافظة جنوب سيناء، الذين نعوا الفقيد، مشيدين بما قدمه من جهود مخلصة خلال مسيرته في العمل التنفيذي وخدمة المواطنين.

وكان اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، قد قرر إلغاء اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حدادًا على وفاة رئيس مدينة طابا، كما وجّه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان، ومتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، ومناقشة سائقها عقب تماثله للشفاء للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب وقوعها، كما كلفت إدارة مرور جنوب سيناء بإجراء المعاينة الفنية لموقع الحادث، وإعداد تقرير فني شامل يحدد الأسباب الحقيقية للحادث.

جنوب سيناء التصريح الدفن التحقيق رئيس مدينة طابا

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