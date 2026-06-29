بمشاركة المحافظين.. انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم في المحافظات

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، تنطلق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم في المحافظات بمشاركة المحافظين تحت شعار “تبرعك حياة”…

الإسكندرية

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالمحافظة، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى جميع محافظات الجمهورية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتنفذ الحملة بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم

وقد حرص محافظ الإسكندرية على المشاركة في فعاليات الحملة بالتبرع بالدم، تأكيدًا على أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم، وتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه المبادرة الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، ودعم أرصدة الدم بالمستشفيات وبنوك الدم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن التبرع بالدم يجسد قيم المسؤولية المجتمعية والتضامن بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم جميع المبادرات الصحية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز الأمن الصحي.

مُضيفًا أن توفير مخزون استراتيجي وآمن من الدم ومشتقاته يعد ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والعمليات الجراحية والمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بصورة دورية، داعيًا أبناء الإسكندرية إلى المشاركة الإيجابية في الحملة، والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي المنتظم بالدم باعتبارها رسالة إنسانية ووطنية نبيلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بحلاق، نائب وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الصحي، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، كما أعلن تواجد فرق الحملة بكل من مستشفى العامرية العام، والمركز الإقليمي لنقل الدم بكوم الدكة، إلى جانب العيادات المتنقلة المتواجدة بميدان الجندي المجهول بالمنشية، وشارع جمال حمادة بجوار مستشفى شرق المدينة، والعيادات المتنقلة في العجمي منطقة الهانوفيل بجوار مسجد معاذ بن جبل، على مدار اليوم من الساعة ٩ ص وحتي الساعة ٩ م لتيسير مشاركة المواطنين في التبرع.

وأشادت الدكتورة مروة يوسف، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية، بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني ومختلف الجهات في نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم بالدم، مؤكدة أهمية استمرار هذا التعاون طوال العام لضمان توفير احتياجات المرضى من الدم بصورة منتظمة.

ومن الجدير بالذكر أن شروط التبرع تتمثل في أن يكون المتبرع في حالة صحية جيدة، ويتراوح عمره بين 18 و60 عامًا، وألا يقل وزنه عن 50 كيلوجرامًا، مشيرة إلى أنه يتم إجراء فحص طبي شامل لكل متبرع لضمان سلامته وسلامة الدم المنقول.

وعقب تبرعه بالدم، وجه المهندس أيمن عطية خالص الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، مثمنًا جهودهم في تنظيمها وتشجيع المواطنين على التبرع، كما أشاد بالإقبال الملحوظ من المواطنين ووعيهم بأهمية دورهم في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى الدم بشكل دائم.

الغربية

دعا اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أبناء المحافظة إلى المشاركة في الحملة القومية «تبرعك حياة» للتبرع بالدم، والتي انطلقت اليوم تحت رعاية المحافظة ومديرية الشؤون الصحية بالغربية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك من خلال بنوك الدم الثابتة والحملات المتنقلة المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن التبرع بالدم “كل نقطة دم.. أمل في حياة”.. بهذه الرسالة، يعد من أسمى صور العطاء الإنساني، لما يمثله من دعم مباشر للمرضى والمصابين الذين يحتاجون إلى نقل الدم، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار المبادرة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتعزيز مخزون بنوك الدم بالمستشفيات، ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية في هذا العمل الإنساني النبيل.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن مديرية الشؤون الصحية وفرت عددًا من نقاط التبرع بمختلف أنحاء المحافظة، تشمل المستشفيات وبنوك الدم والحملات المتنقلة والميادين والأندية ومراكز الشباب، بما يتيحها للمواطنين المشاركة بسهولة، مؤكدًا أن جميع الفرق الطبية على استعداد كامل لاستقبال المتبرعين وتقديم الخدمة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

التبرع من أجل إنقاذ حياة مريض

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الحملة تستهدف زيادة مخزون أكياس الدم لتلبية احتياجات المستشفيات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن جميع بنوك الدم والفرق الطبية تم تجهيزها لاستقبال المواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة قبل التبرع، داعيًا أبناء الغربية إلى المشاركة الإيجابية، لأن مساهمة كل متبرع قد تكون سببًا في إنقاذ حياة مريض يحتاج إلى نقل الدم.

الإسماعيلية

انطلقت، اليوم، فعَّاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، والتي تنظمها محافظة الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة وللسكان، وبتوجيهات اللوا نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية من خلال الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك بالدم حياة".

وذلك بحضور دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، دكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة ممثلى الأزهر الشريف و طلبة مدارس التمريض؛ وشباب الهلال الأحمر، وشباب yly وشباب الكشافة بمديرية الشباب والرياضة.

بدأت الاحتفالية بتجمع أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية انطلقت إشارة البدء لانطلاق المسيرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في الفعالية وبالتنسيق مع فرع بنك الدم بالإسماعيلية، ثم توجهت المسيرة إلى مركز شباب الشيخ زايد للتبرع بالدم وتم دعوة الجميع للمشاركة في هذا العمل الإنساني الجليل.

وأوضحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أنه تم تحديد نقطتين تمركز للتبرع بالدم خلال الاحتفالية وهي مركز شباب الشيخ زايد، مركز شباب الإسماعيلية بميدان الفردوس. وتبدأ حملة التبرع بالدم في تمام العاشرة صباحًا وتنتهي الثالثة عصرًا.

وتساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنويًّا، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدِّد حياتهم وتمتِّعهم بنوعية حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقّدة، كما تؤدي هذه العملية دورًا أساسيًّا في إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال في إطار رعايتهم، وأثناء الاستجابة الطارئة للكوارث التي هي من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية.

وتعدُّ خدمات الإمداد بالدم التي تتيح للمرضى سبيل الحصول على الدم ومنتجاته المأمونة بكميات كافية من العناصر الرئيسية لأي نظام صحي فعال، إذ لا يمكن ضمان توفير إمدادات كافية من الدم إلا بفضل عمليات التبرُّع به بانتظام من المتبرِّعين طوعًا ومن دون مقابل، ولكنّ خدمات الإمداد بالدم الموجودة في بلدان عديدة تواجه تحديًا في توفير كميات كافية من الدم وضمان جودتها ومأمونيتها في الوقت نفسه.