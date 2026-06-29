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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصومال تعزي السعودية في ضحايا تحطم مروحية "أرامكو" وتؤكد تضامنها الكامل

الصومال تعزي السعودية في ضحايا تحطم مروحية "أرامكو" وتؤكد تضامنها الكامل
الصومال تعزي السعودية في ضحايا تحطم مروحية "أرامكو" وتؤكد تضامنها الكامل
أ ش أ

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الاثنين، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، في أعقاب حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في محافظة رأس تنورة، والذي أسفر عن وفاة 14 مواطنًا سعوديًا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، عن تضامن جمهورية الصومال الفيدرالية الكامل مع المملكة العربية السعودية في هذا الظرف الأليم، مؤكدةً متابعتها ببالغ الحزن والأسى لهذا الحادث المؤسف.

وتقدمت الخارجية الصومالية بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، سائلةً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وجددت الوزارة تأكيدها على وقوف الصومال إلى جانب المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى عمق علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين، وحرص مقديشيو على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية المملكة العربية السعودية تحطم مروحية شركة أرامكو السعودية في محافظة رأس تنورة

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