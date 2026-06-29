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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة بسوريا يفاقم التوتر في المنطقة

قطر: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة بسوريا يفاقم التوتر في المنطقة
قطر: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة بسوريا يفاقم التوتر في المنطقة
أ ش أ

الدوحة في 29 يونيو / أ ش أ / أدانت دولة قطر، التوغل الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا بالجمهورية العربية السورية، وما رافقه من قصف مدفعي استهدف عددا من المناطق، وعدت هذا الاعتداء انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية -في بيان - أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة؛ من شأنه أن يفاقم التوتر في المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وردع إسرائيل، وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي، ومحاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المتكررة.

وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، حكومة وشعبا، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الشقيق.

دولة قطر قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظتي القنيطرة ودرعا بالجمهورية العربية السورية قصف مدفعي انتهاكا صارخا لسيادة سوريا

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