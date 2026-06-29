حنان هيكل : سنواصل تطوير تجربة Fan Zone للجماهير

أكدت المهندسة حنان هيكل، مساعد العضو المنتدب للشؤون الفنية بشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، أن تجربة Fan Zone حققت تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير، خاصة من الشباب، عكس حالة الحماس والرغبة في دعم المنتخب الوطني، بعد سنوات من الغياب عن المنافسة في الأدوار المتقدمة ببطولات كأس العالم.

تطوير مستمر لتجربة الجماهير



وقالت حنان هيكل، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، إن الشركة تبذل جهودًا يومية لتقديم تجربة حضارية ومتكاملة للجماهير، من خلال تجهيز موقع المشاهدة بأفضل الإمكانات، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لمتابعة المباريات.

وأضافت حنان هيكل أن طبيعة جمهور كرة القدم تتسم بالحماس الشديد، سواء في التعبير عن الفرحة أو الغضب، وهو ما يتطلب استعدادًا دائمًا للتعامل مع مختلف المواقف داخل مناطق المشاهدة.

إجراءات لتعزيز الوعي والحفاظ على المكان



وأوضحت حنان هيكل أن جميع الأطراف أدانت أعمال التخريب التي شهدتها منطقة Fan Zone في إحدى الفعاليات، مؤكدة أن ردود فعل المواطنين وانتقاداتهم كانت بمثابة رسالة واضحة لرفض مثل هذه السلوكيات.

وأشارت حنان هيكل إلى أنه يجري دراسة عدد من الأفكار التوعوية، من بينها عرض فيلم قصير يوثق ما حدث من تلفيات في الفعالية السابقة، إلى جانب تكريم فرق العمل التي تولت إعادة تأهيل وتنظيف الموقع، وتنظيم مسابقات تستهدف نشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة.

ولفتت حنان هيكل إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضت فكرة إقامة شاشة عملاقة داخل منطقة Fan Zone، مع توفير المشروبات والأطعمة والألعاب والخدمات الترفيهية، بما يسهم في تقديم تجربة مشاهدة متكاملة تلبي تطلعات الجماهير، مطالبة بالحفاظ على المكان والذهاب مبكرا للعاصمة للاستمتاع بها.