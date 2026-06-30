يقترب من الربع نهائي.. أمير هشام يشيد بأداء المنتخب المغربي بعد الفوز على هولندا

علق الإعلامي امير هشام على فوز منتخب المغرب على منتخب هولندا وتأهله إلى الدور ال 16 في كأس العالم.



وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ مبرووك للمغرب فوز مستحق على هولندا، بصراحة المنتخب المغربي كان افضل تقريباً في معظم أوقات المباراة

‏المغرب بالفوز ده بتقترب جداً جداً من التأهل لربع نهائي كأس العالم لان مواجهة منتخب كندا سهلة في رأيي.



ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة

وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.