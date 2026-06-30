تشييع جثمان زوج وزيرة الثقافة الاسبق نيفين الكيلاني .. صور

شيعت منذ قليل جنازة المحاسب محمد رضا، زوج وزيرة الثقافة الأسبق، الدكتورة نيفين الكيلاني، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نعت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، المحاسب محمد زكي في بيان منذ قليل.

وجاء نص البيان: ببالغ الحزن والأسى، ننعي المحاسب محمد رضا، زوج الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.



وتابع البيان : وتتقدم وزيرة الثقافة، وجميع العاملين بوزارة الثقافة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وأسرتها الكريمة، داعيةً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.