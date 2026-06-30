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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثورة عمرانية بعد 30 يونيو.. مصر تنهي ملف المناطق غير الآمنة وتبني حياة جديدة للمواطنين

شقق
شقق
عادل نصار

لم تكن معركة القضاء على المناطق غير الآمنة مجرد مشروع لإزالة مبانٍ قديمة أو إعادة تخطيط أماكن عشوائية، بل كانت رحلة تغيير شاملة أعادت للإنسان المصري حقه في حياة أكثر أمانًا واستقرارًا.

مجتمعات عمرانية حديثة تنبض بالخدمات والتنظيم

من مناطق كانت تحمل لسنوات طويلة صورة المعاناة والخطر، إلى مجتمعات عمرانية حديثة تنبض بالخدمات والتنظيم، تحولت خريطة السكن في مصر خلال السنوات الماضية إلى نموذج جديد للتنمية الحضرية.

نجاح الدولة في إنهاء ملف المناطق غير الآمنة

وأكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن نجاح الدولة في إنهاء ملف المناطق غير الآمنة يمثل أحد أبرز نتائج مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، بعدما تم التعامل مع 357 منطقة كانت تضم نحو 246 ألف أسرة، وتوفير بدائل سكنية آمنة استفاد منها أكثر من مليون ونصف المليون مواطن.

 إنشاء وحدات سكنية بديلة

وأوضح أن فلسفة العمل لم تعتمد فقط على إنشاء وحدات سكنية بديلة، وإنما امتدت إلى بناء مجتمعات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتغيير نمط التفكير والسلوك، من خلال برامج التوعية والمتابعة وضمان استدامة التطوير ومنع عودة مظاهر العشوائية مرة أخرى.

وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد انتقالًا من علاج المشكلات إلى صناعة مستقبل عمراني جديد، حيث تحولت مناطق كانت تمثل تحديًا عمرانيًا مثل الفسطاط وسور مجرى العيون إلى مشروعات حضارية وسياحية تعكس رؤية الجمهورية الجديدة في بناء مدن أكثر جمالًا وتنظيمًا واستدامة.

التنمية الحضرية خالد صديق العشوائيات

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