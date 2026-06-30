البورصة تربح 61 مليار جنيه في ختام تعاملات يونيو

ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء نحو 61 مليار جنيه، ليغلق عند 3.679 تريليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، آخر جلسات شهر يونيو، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط تداولات بلغت قيمتها 7.8 مليار جنيه.

أداء المؤشرات

وصعد المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 1.33% ليغلق عند 50487 نقطة، كما ارتفع مؤشر «EGX70» متساوي الأوزان بنسبة 2.09% إلى 15503 نقاط، وزاد مؤشر «EGX100» متساوي الأوزان بنسبة 1.97% مسجلًا 21141 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.06% ليغلق عند 5694 نقطة.