المهرجان القومي للمسرح يختتم ورشة الإخراج للمخرج نادر صلاح الدين ويسلم المتدربين شهادات المشاركة

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، فعاليات ورشة الإخراج المسرحي التي قدمها المخرج نادر صلاح الدين، ضمن البرنامج التدريبي للدورة التاسعة عشرة، وذلك بحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج الدكتور عادل عبده مدير المهرجان، والأستاذة ماجدة عبدالعليم المنسق العام للمهرجان.



وشهد ختام الورشة تقديم مشروع تطبيقي استعرض خلاله المتدربون أبرز ما اكتسبوه من مهارات في فنون الإخراج المسرحي، من تحليل النصوص، وبناء الرؤية الإخراجية، وإدارة حركة الممثلين، وتكوين الصورة المسرحية، وذلك في إطار التدريب العملي الذي اعتمدته الورشة طوال فترة انعقادها.



وفي ختام الفعاليات، تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، تقديرًا لالتزامهم واجتيازهم البرنامج التدريبي، وسط إشادة بالمستوى الفني الذي قدمه المشاركون.



وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن الورش الفنية أصبحت أحد أهم محاور المهرجان، لما تمثله من استثمار حقيقي في صناعة أجيال جديدة من المسرحيين، مشيرًا إلى أن الهدف هو توفير فرص تدريب احترافية على أيدي نخبة من المتخصصين، بما يسهم في دعم الحركة المسرحية المصرية.



من جانبه، أعرب المخرج نادر صلاح الدين عن سعادته بالتجربة، مؤكدًا أن المشاركين أظهروا شغفًا كبيرًا بالتعلم وروحًا جادة في التعامل مع أدوات الإخراج المسرحي، متمنيًا أن تكون الورشة بداية لانطلاق العديد من التجارب الإبداعية الجديدة في مسيرتهم الفنية.