ضربة رقابية موجعة.. ضبط 23 ألف عبوة طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالغربية

في إطار جهود محافظة الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، في ضبط والتحفظ على 23 ألفًا و845 عبوة وقطعة من المستلزمات والمنتجات الطبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك خلال حملتين رقابيتين استهدفتا منشآت غير مرخصة بمدينة طنطا وشركة للمستلزمات الطبية بمدينة المحلة الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات تمثل خطرًا على صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الطبية والتجارية، والحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحتهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاءت الحملة الأولى عقب ورود معلومات مؤكدة بشأن وجود مكان غير مرخص بمدينة طنطا يستخدم في تخزين وتداول مستلزمات طبية مجهولة المصدر، حيث تم تشكيل حملة برئاسة المهندس ناصر العفيفي، وبالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 20 ألف عبوة وقطعة من مطهرات الجروح والمعدة، وشرائط قياس السكر، ومستلزمات طبية متنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع كفاءة الخدمات

وفي المحلة الكبرى، تمكنت حملة أخرى لإدارة الرقابة التموينية من ضبط إحدى شركات المستلزمات الطبية والتحفظ على3845 قطعة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، شملت مستلزمات لسحب وتحليل العينات، واختبارات الحمل، وأدوات تجميع العينات، واللواصق الطبية، ومستلزمات التعقيم والتطهير، وغيرها من الأصناف غير الصالحة للاستخدام الآدمي. وأكد المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين.