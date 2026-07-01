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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الغربية يشهد حفل تكريم أوائل مدرسة الجيل المسلم بنات بطنطا

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، الحفل الذي نظمته مدرسة الجيل المسلم الخاصة بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، لتكريم أوائل الصفوف الرابع، والخامس، والسادس الابتدائي بمسرح مدرسة الجيل المسلم بنون بطنطا.

 

توجيهات تعليم الغربية 

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، وفي إطار الاهتمام المستمر بدعم التفوق الدراسي وتعزيز روح التميز بين الطلاب.

 

رفع كفاءة تعليمية  

جاء ذلك بمشاركة كل من محمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وعبد العاطى جاروده، مدير مدرسة الجيل المسلم بنات بطنطا، ومحمد علام، مدير مدارس الجيل المسلم بنون، ولفيف من أولياء لأمور والمعلمين.

 

عروض فنية وموسيقية

كما تميز الحفل بتنوع فقراته، حيث قدم الأطفال عروضا فنية وموسيقية رائعة، تعكس مدى الإبداع والتفوق، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، وتوالت الفقرات المميزة.

 

تدشين أوبريت “تحيا مصر”

كما قدم  رياض الأطفال بالمدرسة  أوبريت «تحيا مصر»، ثم فقرة ترفيهية بعنوان «استعراض ليالينا»، ثم قدم كورال المدرسة فقرة «منوعات»، واختتمت الفقرات باستعراض «إحنا جيل جديد»..

 

توزيع شهادات التقدير 

وفى نهاية الحفل، تم توزيع شهادات التقدير والدروع لأوائل الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائى.

 

دعم المستوى التعليمي 

كما أعرب وكيل الوزارة لجميع  الحضور عن إعجابهم الشديد بمستوى التنظيم والفقرات المقدمة، مشيداً بما أظهره الطلاب من أداء متميز يعكس مستوى تعليمي وتربوي متميز، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تلعب دوراً هاماً في تحفيز الطلاب على الاستمرار في التفوق، وغرس قيم الجد والاجتهاد والانتماء، متمنياً لجميع الطلاب دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية القادمة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي تعليم الغربية حفل تكريم مدرسة الجيل المسلم بطنطا

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