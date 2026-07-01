القبض على لص سرق محل بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة المحال التجارية بسوهاج .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (بائع ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا)، وبسؤاله إتهم الظاهر بمقطع الفيديو بسرقة بعض المحتويات من المحل التجارى الخاص به بتاريخ 24 /يونيو الماضى .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإسلوب المغافلة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.