القبض على طالب طمس لوحات سيارته بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتلافى المخالفات المرورية.
وعقب علمه بتداول المنشور بمواقع التواصل الإجتماعى قام بإزالة الطمس وتوضيح اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة.
تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.