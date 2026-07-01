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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس عامل خراطة طعن طليقته بمقص لخلاف حول رؤية طفل

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق بالجيزة، حبس عامل خراطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على طليقته باستخدام سلاح أبيض "مقص" وإحداث إصابات متفرقة بها، بسبب خلافات بينهما حول رؤية طفلهما، بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، والاستماع إلى أقوال الشهود، للوقوف على أسباب الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة، البالغة من العمر 25 عامًا، تعرضت لاعتداء من طليقها أثناء سيرها بأحد شوارع المنطقة، حيث باغتها المتهم وسدد لها عدة ضربات باستخدام "مقص"، ما أسفر عن إصابتها بجرح في الوجه واليد وجرح نافذ بالجانب الأيسر من الجسم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى باستقبال المصابة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والفحص اللازم.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم، ويبلغ من العمر 26 عامًا ويعمل عامل خراطة، ارتكب الواقعة على خلفية خلافات أسرية مع طليقته تتعلق برؤية نجلهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، وواجهت المتهم بالتحريات وأدلة الاتهام، قبل أن تصدر قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة واستكمال التحقيقات.

الجيزة حبس عامل خراطة التعدي على طليقته أوسيم

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