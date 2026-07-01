تفاصيل وفاة مسن عقب مشاجرة على أولوية المرور بمحافظة الجيزة

توفي مسن، اليوم، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عقب مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين بسبب أولوية المرور بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالمنطقة، وتبين من الفحص أن خلافًا نشب بسبب أولوية المرور، وخلال الواقعة تعرض أحد الأطراف، وهو مسن، لوعكة صحية مفاجئة سقط على إثرها.

وتم نقل المسن إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالته الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.