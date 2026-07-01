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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي سانتافي 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي سنتافي موديل 2027
هيونداي سنتافي موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها هيونداي سنتافي موديل 2027، وتنتمي سانتافي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري، وتم التقاط صور تجسسيه لأول نموذج اختباري من سانتافي أثناء اختبارها علي الطرق العامة .

هيونداي سنتافي موديل 2027

مواصفات هيونداي سنتافي موديل 2027

زودت سيارة هيونداي سنتافي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تمويهات كثيفة تغطي معظم أجزاء السيارة، ويوجد بعض من ملامح سانتافي من شقيقتها الأكبر باليسيد، وبها مصابيح أمامية وخلفية ذات رسومات ضوئية مستوحاة من حرف H، وتم ملاحظة تغييرات واضحة في مقدمة السيارة، وبها مصابيح نهارية رأسية التصميم وتم نقل المصابيح الرئيسية إلى موضع منخفض داخل الصداد الأمامي، وهو توجه أصبح شائعاً في موديلات العلامة الحديثة.

هيونداي سنتافي موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي سانتافي موديل 2027 بها، وحدات إضاءة خلفية تنتقل من موضعها المنخفض الحالي إلى أطراف الباب الخلفي، ما يمنح السيارة مظهر أكثر قوة وأقرب لسيارات SUV التقليدية، مع تركيز أكبر على الخطوط الرأسية بدلاً من العناصر الأفقية المستخدمة حالياً.

محرك هيونداي سنتافي موديل 2027

هيونداي سنتافي موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي سنتافي موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، وبها قوة 277 حصان، وعزم دوران 311 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تم التأسيس على يد "تشانج جو-يونج" في عام 1968، وأنشئ مصنع "أولسان" العملاق الذي يعد حالياً واحداً من أكبر منشآت إنتاج السيارات المتكاملة في العالم.

هيونداي سنتافي موديل 2027

وفي عام 1984 تم إطلاق سيارة "هيونداي بوني" كأول سيارة ركاب كورية مصممة ومطورة محلياً، مما شكل نقطة تحول كبرى للشركة في الأسواق الدولية.

ومنذ عام 2000 ركزت هيونداي على الجودة والتقنية العالية، وأطلقت علامة "جينيسيس" الفاخرة المستقلة لتنافس كبرى العلامات التجارية في العالم .

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