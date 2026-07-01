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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنحي محامي طبيبة أسنان شبرا الخيمة عن القضية

طبيبة الأسنان
طبيبة الأسنان
إبراهيم الهواري

أعلن المحامي بلال الفولي تنحيه عن الوكالة في قضية الاعتداء على طبيبة الأسنان داخل أحد المراكز الطبية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن قراره جاء لأسباب مهنية خاصة تتعلق بالتزاماته العملية، ولا يرتبط بأي شكل بمجريات القضية أو أطرافها.
وأوضح الفولي أن اعتذاره عن الاستمرار في مباشرة القضية لا يعكس أي موقف من النزاع القائم أو من سير التحقيقات، مشددًا على أن قراره جاء لاعتبارات مهنية بحتة.


وكان الفولي قد كشف، قبل تنحيه، عن الاتهامات المنسوبة إلى الطرف الآخر، والتي تضمنت استعراض القوة والبلطجة، وإتلاف محتويات داخل المركز الطبي، والتسبب في إصابة طبيبة الأسنان، فضلًا عن التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله.
 

وفي المقابل، أفادت هيئة الدفاع بأن شقيق الطبيبة يواجه اتهامًا بإحداث إصابة للفتاة التي كانت تخضع لخلع أحد ضروسها داخل المركز الطبي، إضافة إلى ثبوت إيجابية عينة تحليل المواد المخدرة الخاصة به، بحسب ما ورد في التحقيقات.


وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال سماع أقوال جميع الأطراف، وفحص التحريات والتقارير الطبية والفنية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

القليوبية شبرا الخيمة محافظة القليوبية طبيبة الأسنان أمن القليوبية

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