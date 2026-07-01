أفلام مهرجان عمان السينمائي الدولي.. القائمة الكاملة للدورة السابعة

أعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي عن برنامجه لعام 2026، والذي يقدم أفلاماً مختارة بعناية من الروائي العربي الطويل والوثائقي الطويل والروائي القصير، إلى جانب أفلام روائية طويلة غير عربية جرى انتقاؤها من بين ما يناهز 900 عملا مقدما.



وتعكس هذه الأعمال طيفاً واسعاً من الرؤى الفنّية والمقاربات السينمائية، وتتيح للجمهور الأردني مشاهدة أفلام قد لا تصل إلى الشاشات التجارية المحلية، إضافةً إلى برنامج واسع من الأنشطة الصناعية والفعاليات المخصّصة لصنّاع السينما.



ويستضيف المهرجان مخرجين وممثلين ومنتجين ونقّاداً وخبراء دوليين، مانحاً مساحة فريدة للحوار حول السينما المعاصرة وللاطلاع على أصوات جديدة استثنائية من العالم العربي وخارجه.





الأفلام الروائية الطويلة العربية

خلف أشجار النخيل، إخراج مريم بن مبارك – المغرب.

رقية، إخراج يانيس كوسّيم – الجزائر.

شكوى رقم 713317، إخراج ياسر شفيعي – مصر.

المستعمرة، إخراج محمد رشاد – مصر.

ملكة القطن، إخراج سوزانا ميرغني – السودان.

مملكة القصب، إخراج حسن هادي – العراق.

نجوم الأمل والألم، إخراج سيريل عريس – لبنان.

وين ياخدنا الريح، إخراج آمال قلاتي– تونس.



الأفلام القصيرة العربية

أنا سعيد لأنك ميت، إخراج توفيق برهوم – فلسطين.

آخر المعجزات، إخراج عبد الوهاب شوقي – مصر.

بيمو، إخراج أمنية هنادر – الجزائر.

ثورة غضب، إخراج عائشة شحالتوغ – الأردن.

الرجل الذي تعثّر بكلماته، إخراج مبارك الزوبع – المملكة العربية السعودية.

زواج سفر، إخراج عبد الله الزيادي – الأردن.

سالم غير سالم، إخراج عمر فاروق – البحرين.

عايشة، إخراج سناء العلاوي – المغرب.

عليا، إخراج يارا ملكي – لبنان.

قبل الظهر، إخراج مروان الشافعي – مصر.

قُمع، إخراج مارك أيمن – مصر.

الكراميل المملّح، إخراج مصطفى خلف – العراق.

كل هذا الموت، إخراج فادي سرياني – لبنان.

لا أثر للأفق، إخراج إيمان الخليفة – السودان.

لا تقتلع الورد، إخراج بنان حسين المناصير – الأردن.

لساتني أنا، إخراج جوانا عريضة – الأردن.

ما لم تأخذه الشمس، إخراج يوسف القرمازي – تونس.

مكان ما أنتمي له، إخراج يوسف الحندوس – تونس.

مشاكل داخلية، إخراج محمد طاهر – مصر.

وبركي قصفوا هون الليلة؟ إخراج سمير سرياني – لبنان.



الأفلام الوثائقية الطويلة العربية

بابا والقذافي، إخراج جيهان ك. – ليبيا.

الجانب الآخر من الشمس، إخراج توفيق صابوني – سوريا.

حبيبي حسين، إخراج أليكس بكري – فلسطين.

دو يو لوف مي، إخراج لانا ضاهر – لبنان.

ضدّ السينما، إخراج علي سعيد – المملكة العربية السعودية.

عصافير الحرب، إخراج جناي بولس وعبد القادر حبق – لبنان، سوريا.

فلانة، إخراج زهراء غندور – العراق.



الأفلام الروائية غير العربية

رجل يتلاشى، إخراج فيلف راينهارت – ألمانيا.

سرّنا، إخراج غريس باسو – البرازيل.

ظلُّ والدي، إخراج أكينولا ديفيز جونيور – نيجيريا.

لو المحظوظ، إخراج لويد لي تشوي – كندا.

مدينة لا تنام، إخراج غييرمو غالوي – إسبانيا.

مغسلة، إخراج زامو مخوانازي – جنوب أفريقيا.

نصدّقكِ، إخراج شارلوت دوفيلير وأرنو دوفيه – بلجيكا.