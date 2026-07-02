المرافعة في محاكمة 7 متهمين بخلية المطرية الإرهابية.. السبت

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت المقبل الموافق 4 يوليو 2026، المرافعة في محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 14468 لسنة 2025 جنايات المطرية، المقيدة برقم 3387 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.