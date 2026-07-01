البنك الأوروبي يمنح المغرب قرضا بـ 365 مليون يورو لتعزيز البنية التحتية للنقل

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أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو، اليوم الأربعاء بالرباط، أن البنك سيواصل دعمه للمغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية.

وقالت كالفينو - في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء - إن "المغرب شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم المغرب في عملية نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية".

وأبرزت أن المغرب يشكل اليوم "ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار" بالنسبة للمنطقة برمتها".

واستعرضت كالفينيو أبرز محطات زيارتها للمملكة المغربية، مبرزة توقيع قرض بقيمة 365 مليون يورو مخصص لتعزيز البنيات التحتية للنقل بالمغرب، لا سيما شبكتا السكك الحديدية والطرق السيارة.

واشارت إلى أن البنك ضاعف - خلال السنوات الأربعة الماضية - حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب ثلاث مرات، لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها: التعليم، والطاقة الشمسية، والبنيات التحتية.

يشار إلى أن هذه الزيارة تاتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة المالية الأوروبية والمملكة المغربية.

ويعد البنك الأوروبي للاستثمار شريكا للمغرب منذ ما يقارب نصف قرن، إذ يضطلع، بصفته الذراع المالي للاتحاد الأوروبي، بدور محوري في دعم المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، ودعم مواجهة التغير المناخي.