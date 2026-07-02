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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقوقي فلسطيني: استقرار مصر ركيزة للأمن العربي وحائط صد أمام مخططات التفكيك

فلسطين
فلسطين
محمد البدوي

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن هناك محاولات متواصلة تستهدف مصر ضمن مشروع إقليمي أوسع لإعادة ترتيب خريطة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إضعاف ثلاثة مراكز رئيسية للقوة في العالم العربي.

تداعيات أزمات ممتدة

وأوضح عبد العاطي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن العراق تعرض خلال السنوات الماضية لتحديات كبيرة أضعفت دوره، فيما لا تزال سوريا تواجه تداعيات أزمات ممتدة، في الوقت الذي تظل فيه مصر القوة العربية الكبرى الأكثر تماسكًا واستقرارًا في المنطقة.

وحذر من أن أي محاولة للنيل من استقرار الدولة المصرية ستقود إلى مرحلة شديدة الخطورة، قد تفتح الباب أمام تفكك المجتمع وتحوله إلى كيانات وجماعات متناحرة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار مصر لا يرتبط بالشأن الداخلي فقط، بل يمثل قضية تتصل بالأمن القومي العربي والإقليمي بأكمله.

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