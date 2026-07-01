فلسطين واليابان تبحثان آليات تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة

بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، مع مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو، آليات مساهمة اليابان في تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لأهالي قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الأوضاع المأساوية والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا.

وأعرب الشيخ - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - عن امتنانه لمواقف اليابان ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، مُقدما الشكر للمساهمات التي تقدمها اليابان في المجالات الإنسانية والتنموية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا، مستعرضا آخر المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي.

و استعرض خلال اللقاء، استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وتصاعد انتهاكاته واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، إلى جانب استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية، وقدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة تاكيشي أوكوبو، استمرار موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وحرص اليابان على مواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز صموده وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

كما جدّد التزام بلاده بمساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، ودعم مساعي إعادة إعمار قطاع غزة، وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.