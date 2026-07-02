محافظ جنوب سيناء يطرق أبواب الشارع ليلًا.. جولة مفاجئة سيرًا على الأقدام تكشف نبض المواطنين في طور سيناء|صور

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية ليلية موسعة سيرًا على الأقدام بعدد من شوارع مدينة

، رافقه خلالها علي حمادة، رئيس المدينة، للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة الخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات ميدانيًا.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء المواطنين ومصافحتهم والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، في أجواء اتسمت بالألفة والتفاعل الإيجابي، حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم بهذا النهج الذي يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواجد بين المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم بصورة مباشرة.

واستمع المحافظ إلى عدد من المطالب والمقترحات المتعلقة بتحسين الخدمات والمرافق العامة، موجّهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة تلك المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم مرتكزات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن النزول إلى الشارع والاستماع إلى المواطنين يساعد على تحديد أولويات العمل ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم.

وفي سياق الجولة، تفقد المحافظ عددًا من المخابز الواقعة بنطاق شارع المنشية، للاطمئنان على انتظام العمل بها، والتأكد من توافر الخبز البلدي بالمواصفات والأوزان المقررة، فضلًا عن متابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق لضمان الالتزام بالمعايير المحددة، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتقديم خدمات ذات جودة مناسبة تلبي احتياجاتهم اليومية.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الجولات الميدانية المستمرة تعد الوسيلة الأكثر فاعلية لتقييم الأداء التنفيذي ورصد احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن المحافظة تتابع مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بصورة يومية في جميع المدن.

وقال المحافظ: «نحرص على التواجد بين المواطنين والاستماع إليهم بشكل مباشر، لأنهم شركاء أساسيون في عملية التنمية، وآراؤهم ومقترحاتهم تسهم في تحديد أولويات العمل. وهدفنا هو تحسين جودة الحياة وتقديم تليق بأهالي جنوب سيناء في جميع مدن المحافظة».