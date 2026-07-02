عبد الجليل: التحولات الهجومية سلاح مصر أمام أستراليا.. وأتوقع التأهل بركلات الترجيح

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر يجب أن يعتمد على اللعب الأرضي والتحولات الهجومية أمام أستراليا، محذرًا من خطورة الهجمات المرتدة، ومتوقعًا حسم المواجهة لصالح الفراعنة بركلات الترجيح.

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "مشكلة منتخب مصر ليست في الاستحواذ، ولكن عندما نستحوذ على الكرة لا ننجح في الوصول إلى المرمى، بينما نكون أكثر خطورة عندما نعتمد على التحولات الهجومية، حيث نصل ونسجل".

وأضاف: "أخشى على منتخب مصر من الهجمات المرتدة أمام أستراليا، ومن الأفضل مشاركة حمدي فتحي أو حسام عبد المجيد في مركز الظهير الأيسر".

وتابع: "يجب أن يعتمد منتخب مصر على اللعب الأرضي والابتعاد عن الكرات العالية، بسبب تفوق لاعبي أستراليا في الألعاب الهوائية، مع ضرورة وجود تحركات إيجابية بين اللاعبين".

واختتم عبد الجليل تصريحاته قائلًا: "أتوقع فوز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح، وسيكون لمصطفى شوبير دور كبير في تحقيق هذا الانتصار".