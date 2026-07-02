محافظ البحر الاحمر يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في القصير

استهل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولته الميدانية الشاملة والموسعة بمدينة القصير بتفقد سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدرستي القصير الثانوية بنات وجمال عبد الناصر الثانوية. وتأتي هذه المحطة التعليمية في مستهل برنامج زيارة المحافظ للمدينة، والتي تشمل تفقد عدد كبير من القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية ومشروعات البنية التحتية، وذلك للاطمئنان على دقة التدابير المتخذة لخدمة المواطنين والطلاب على حد سواء.

​ رافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة ، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة القصير، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى نواب مجلس النواب عن الدائرة. وحرص الحضور في بداية الجولة على مراجعة جاهزية المقار الامتحانية، والتأكد من تطبيق المعايير والتعليمات الوزارية المنظمة، بما يضمن سير العملية التقييمية بيسر واستقرار.

​وخلال تفقده للفصول، حرص الدكتور وليد البرقي على مؤازرة الطلاب والطالبات والحديث معهم بشكل أبوي، حيث نصحهم بضرورة التحلي بالهدوء والتروي، والتركيز الكامل أثناء قراءة الأسئلة وصياغة الإجابات، مؤكداً أن الدولة تحرص على تذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المثالية داخل اللجان لتمكينهم من حصد أعلى الدرجات وتحقيق طموحاتهم العلمية. كما وجه برفع كفاءة وتشغيل وسائل التهوية والمراوح بشكل مستمر لمواجهة حرارة الطقس، وتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات من الشوارع المحيطة بالمقار الامتحانية والمحاور المؤدية إليها بشكل دوري.

​وفي سياق متصل، أصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهات حازمة لرؤساء اللجان والمراقبين بضرورة ضبط النفس والتعامل بمرونة عالية مع الطلاب لتوفير مناخ نفسي مريح يساعدهم على التركيز الذهني، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي يقف بكامل طاقته لدعم المنظومة وتذليل العقبات أمام الطلاب وأولياء أمورهم.

​واختتم البرقي، تفقد اللجان لينطلق إلى باقي محطات جولته بالمدينة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل تحت الإشراف المباشر للقيادات التنفيذية، وتنسق على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ورئاسة المدينة، لرصد الموقف بكافة القطاعات والتدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة، بما يضمن خروج العملية الامتحانية بالمظهر الانضباطي والحضاري الذي يليق بمحافظة البحر الأحمر.