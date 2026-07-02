تعليم شمال سيناء : لا شكاوى بشأن امتحانات الكيمياء والجغرافيا

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لم تتلقَّ أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن سير امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف رضوان، في بيان له اليوم الخميس، أن طلاب الثانوية العامة بمختلف الأقسام أدوا امتحاناتهم بانتظام؛ حيث خاض طلاب شعبتي (العلوم والرياضيات) امتحان مادة الكيمياء (للنظامين القديم والحديث) بإجمالي 5768 طالبًا وطالبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه بالتزامن مع ذلك، أدى طلاب الشعبة (الأدبية) امتحان مادة الجغرافيا (للنظامين القديم والحديث)، والبالغ عددهم 199 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا الامتحانات اليوم إلى 5967 طالبًا وطالبة في مختلف لجان المحافظة.

وأشار رضوان، إلي تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بمنع حيازة أو دخول الهواتف المحمولة، أو أي أجهزة إلكترونية (مثل السماعات والساعات الذكية) داخل اللجان الامتحانية، سواء مع الطلاب أو الملاحظين، وضمان استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي مخالفات وتفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان لمنع أي محاولات للغش.

وشهدت غرفة العمليات حضور قيادات المديرية المعنية وأعضاء الغرفة لمتابعة استقرار اللجان في مختلف الإدارات التعليمية، والاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب، ومتابعة سير العملية الامتحانية دون أي معوقات.