موانئ البحر الأحمر تعلن تداول 10 آلاف طن بضائع وحركة 11 سفينة بموانيها

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن بموانئ الهيئة بلغ 11 سفينة (وصول وسفر)، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و600 شاحنة، و224 سيارة ملاكي، إلى جانب حركة وصول وسفر 1917 راكباً بموانيها.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت 6 سفن، و3500 طن بضائع، و289 شاحنة، و203 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن، و6500 طن بضائع، و311 شاحنة، و21 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن هي: (POSEIDON EXPRESS)، و(PELAGOS Express)، والحرية 2، بينما غادرت الميناء السفينتان (Pan LiLi) والحرية.

وفي السياق ذاته، شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن هي: سينا، الحسين، وآيلة.